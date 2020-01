Zlata Kušnírová: Moje deti....

Tak - toto sú "úhlavní" nepriatelia štátu prezentovanom v "One - men show" Mariána Kočnera..Zoznámte sa - novinár, ktorí mal defakto dostávať 2 platy ( zastupoval činnosť dovtedy skorumpovanej polície...) a jeho životnej lásky...

Ján Kuciak - obyčajný chalan, ktorí sa dostal nebezpečne blízko materiálom "made in" M.Kočner, v ktorých lietali "všetci" - za pár šupiek, za exkluzívnu dovolenku, porno pokec s neexistujúcim obrazom umelej modelky..

Super aj hyper vysoko postavení papaláši - tancovali ako on pískal.

Jano Kuciak nie. A snúbenica Martina ho nasledovala... - lebo "bog boss" nechcel svedkov...

Wuala, Slovensko je krasna demokraticka zem...a oplatí sa tu zostárnuť...Vlastne, možno ani nebude čas...??!!

Dobabraná ekológia, zbytočné úmrtia pacientov, prakticky monopol známej finančnej skupiny na poli Zdravotníctva, tlače, poistovníctva, stúpajúce platy funkcionárov ponárajúce sociálne znevýhodnených do ešte hlbšieho bahna ,...

Nedostavané diaľnice, všetko v zmysle "bartovho biznisu" - "ty mne, ja tebe"...



Momentálne všetko pod ultra vriacou pokličkou...!!!!!!



Ako počúvam - momentálne prebiehajú razie u vysoko postavených sudcov, vysokých štátnych zamestnancov, VŠETKO príslušníkov istej strany...



Prosím Vás všetkých, aby Vám agresia voči vládnucemu režimu nezaslepila oči natoľko, že váš hlas "prepadne" pro - nacisticky orientovanej strane s predsedom, na ktorého je uvalené trestné stíhanie s veľkou pravdepodobnosťou rozpustenia strany..



Áno, je ťažké dôverovať, keď už neviete komu...



Ale je ľahšie nedôverovať tým, ktorých C.V. nesie obsah, po ktorom sa vám zdvíha žalúdok..



Tak elementárne chyby, priam maxichyby či maxikauzy robia "všemocní", v duchu považujúc sa za neohroziteľných...Nešťastný krok s hlavnou štátnou radkyňou bez bezpečnostnej previerky ( vtedy aj A.Merkelovej vyschlo v ústach ), bývaním v komplexe patriacom "nášmu človekovi", známemu daňovému lyžiarovi - slalomistovi", .. samoúnosom Japonca vládnym špeciálom, vyzradením kurzu eura na okružnej plavbe jachtou s inými finančníkmi, a ďalšími aktivitami, zčasti vysvetlenými záznamom zachytenými namontovanou skrytou kamerou u prokurátora "Zloslava" Trnku ...

Po tomto všetkom, ak chce Slovensko skutočne zostať v EÚ, a EÚ má EŠTE záujem, aby zostalo, by sa mali iniciatívy chytiť NESTRANNÍ eurokomisári a - trestné oznámenia a ich jednotlivé prešetrovania, by sme mali okamžite, s náležitým súhlasom príslušných orgánov SR, iniciovať ..Čas je pravda. Nenechajme, aby čas prezrel...!!!



A keď vidíte tieto "deti", snúbencov, plných elánu, chuti do života, vzájomnej lásky,... ktoré padli za obeť autokratického systému - choďte prosím voliť - ale voľte so svedomím...Lebo na budúce to môže byť vaše dieťa, pacientom váš blízky...